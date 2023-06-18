Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Tangis Michelle Joan Pecah dalam Prosesi Pemakaman Sang Ibunda Tercinta

Selvianus , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |15:01 WIB
Tangis Michelle Joan Pecah dalam Prosesi Pemakaman Sang Ibunda Tercinta
Michelle Joan (Foto: Selvianus/MPI)
JAKARTA - Ibunda dari artis Michelle Joan, Devi Damayanti, mengembuskan napas terakhirnya pada hari ini, Minggu (18/6/2023) sekitar pukul 01.00 WIB dini hari tadi. Ibunda dari bintang film After School Horror 2 ini diketahui meninggal dunia di Rumah Sakit Umum Pusat Fatmawati dan langsung dimakamkan bada Dzuhur tadi di TPU Tanah Kusir, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan.

Dalam prosesi pemakaman yang berlangsung sekitar pukul 12.20 WIB tadi, tangis Michelle Joan tampak sulit dibendung. Proses pemakaman sendiri diketahui dipimpin oleh seorang ustadz sebelum akhirnya jenazah Devi dimasukan ke liang lahat.

Saat jenazah dimasukkan ke liang lahat, Michelle Joan yang awalnya terlihat tegar mendadak menangis. Tangisannya terlihat pecah ketika ia harus melihat jasad sang ibu untuk terakhir kalinya, sebelum ditutup dengan tanah.

Menjelang selesainya prosesi pemakaman, ayah sambungnya, Marianto mengucapkan bentuk terima kasih kepada saudara-saudara, kerabat serta pelayat yang turut mengantarkan istrinya ke tempat peristirahatan terakhir. 

Michelle Joan

"Saya selaku suami dan Michelle Joan, mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi, doa, spirit dan hal baik-baik lainnya. Terima kasih telah mengantar istri saya, orang tua kami, ibu kami, Devi Damayanti sampai ke pembaringan terakhir," ujar Marianto di sela-sela prosesi pemakaman.

Tak lupa, Marianto juga mendoakan almahrumah Devi Damayanti. Ia pun berharap agar arwah almarhumah diterima disisi Tuhan.

Halaman:
1 2
