HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Mengintip Perjalanan Karier Aldi Taher yang Sukses Curi Perhatian FIFA

Cita Najma Zenitha , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |10:30 WIB
Perjalanan karier Aldi Taher. (Foto: MNC Portal Indonesia)
JAKARTA - Mengintip perjalanan karier Aldi Taher yang sukses curi perhatian berkat aksi nyelenehnya di dunia hiburan dan politik. Di dunia politik, dia sempat membuat heboh karena maju nyaleg dari dua partai berbeda, Perindo dan Partai Bulan Bintang.

Tak sampai di situ, kebiasaan Aldi Taher membuat lagu dari peristiwa viral ternyata membuatnya mendapat banyak apresiasi. Dia mengcover beberapa lagu Coldplay yang kemudian viral jelang konser band asal Inggris itu di Indonesia.

Belum lagi lagu ciptaannya yang dipersembahkan untuk pesepakbola Lionel Messi diunggah akun resmi FIFA World Cup di Instagram. Tahun lalu, dua juga sempat viral karena membuat lagu untuk Lesti Kejora dan Rizky Billar yang sempat tersandung kasus KDRT.

Perjalanan karier Aldi Taher. (Foto: StarPro Indonesia)

Perjalanan karier Aldi Taher. (Foto: StarPro Indonesia)

Aldi Taher sebenarnya bukan sosok baru dalam dunia entertainment. Dia memulai karier keartisannya sebagai model majalah remaja, pada 2001. Sekitar 3 tahun kemudian, dia mencuri perhatian setelah menjadi model video klip Manusia Bodoh milik Ada Band.

Dari sini, pria berdarah Minang tersebut mulai wara-wiri di layar kaca dan menjajal dunia presenting dengan mengikuti ajang MTV VJ Hunt, pada 2005. Sejak saat itu, dia menjadi host beberapa program: Mak Comblang, Go Show, dan Pimp My Ride Indonesia.

Halaman:
1 2
