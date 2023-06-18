Kemunculan Perdana Jennie BLACKPINK setelah Sakit, Nongol di Sebelah Rose

SEOUL - Member grup idol BLACKPINK, Jennie akhirnya kembali muncul setelah beberapa waktu lalu mengkhawatirkan penggemar lantaran sakit.

Kemunculan perdana Jennie itu terlihat dalam akun Instagram pribadi Rose, @roses_are_rosie.

Dalam Instagram dengan 72 juta lebih pengikut itu, Rose mengunggah foto saat meninggalkan Sydney, Australia. Diketahui, BLACKPINK memang baru saja menggelar konser di negeri Kangguru tersebut.

Tak sendiri, Rose berpose bersama Jennie yang duduk di sebelahnya saat mereka berada di dalam pesawat. Sayangnya, Jennie tak menampilkan wajah cantiknya. Hanya kaus kaki berbulu yang dikenakannya.

"Bye Sydney. We'll be back @jennierubyjane," tulis Rose, pada Minggu (18/6/2023).