Serial Live-Action One Piece Tayang Akhir Agustus 2023

BRASIL - Serial live-action One Piece akan memulai masa tayangnya di Netflix, pada 31 Agustus mendatang. Hal itu diumumkan dalam event Tudum 2023, di Brasil, pada 18 Juni 2023.

Mengutip Variety, Senin (19/6/2023), serial tersebut terdiri dari delapan episode yang dibintangi oleh Inaki Godoy (Monkey D. Luffy), Mackenyu (Roronoa Zoro), Emily Rudd (Nami), Jacob Romero Gibson (Usopp), dan Taz Skylar (Sanji).

Proyek tersebut juga diperankan oleh McKinley Belcher III, Morgan Davies, Aidan Scott, Vincent Regan, Jeff Ward, Craig Fairbrass, Langley Kirkwood, Celeste Loots, Alexander Maniatis, Ilia Isorelýs Paulino, Chioma Umeala, dan Steven Ward.

Serial One Piece berkisah tentang perjalanan pria muda bernama Monkey D. Luffy menjadi bajak laut terkuat. Dalam perjalanannya, dia dibantu beberapa teman untuk berburu harta karun.

Eiichiro Oda, pencipta manga One Piece bertindak sebagai produser eksekutif dalam serial tersebut. Dia juga ‘mengawasi’ proses produksi serial tersebut sehingga hasilnya sesuai dengan pemikirannya.