Im Siwan dan Kang Ha Neul Resmi Gabung Squid Game Season 2

SEOUL - Serial Squid Game resmi mengumumkan daftar pemain untuk musim kedua. Netflix memastikan, Lee Jung Jae yang menjadi pemain utama dalam musim pertama akan kembali bersama Lee Byung Hun, Wi Ha Joon, dan Gong Yoo.

Tak hanya empat nama itu saja, Netflix juga memastikan Im Siwan bergabung dalam musim kedua ini. Ia pertama kali dikabarkan akan bergabung dalam produksi serial tersebut, pada 15 Juni silam.

Namun kala itu, baik Netflix maupun PLUM A&C sebagai perwakilan Im Siwan enggan menanggapi kabar tersebut. “Kami belum bisa mengonfirmasi apapun terkait cast Squid Game Season 2,” ujar tim produksi kala itu pada Soompi kala itu.

Pernyataan senada juga diungkapkan agensi sang aktor. “Kami belum bisa mengonfirmasi hal tersebut dan kami memohon pengertiannya,” tutur PLUM A&C dalam keterangannya saat itu.