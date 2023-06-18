Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Bae Suzy Bertemu Cinta Pertama dalam Architecture 101, Saksikan di Vision+

Muhammad Fillah Sofiandy , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |01:20 WIB
Bae Suzy Bertemu Cinta Pertama dalam <i>Architecture 101</i>, Saksikan di Vision+
Ada film Architecture 101 di Vision+. (Foto: MNC Media)
A
A
A

JAKARTA – Film romantis Architecture 101 kini tayang di tvN Movies yang bisa ditonton melalui Vision+. Film tersebut, dibintangi Uhm Tae Woong, Han Ga In, Bae Suzy, dan Lee Je Hoon. 

Mengusung genre drama-romantis, film ini bercerita tentang perjalanan asmara dua orang, Lee Seung Min (Uhm Tae Woong) dan Yang Seo Yeon (Han Ga In). Mereka adalah teman kampus di kelas arsitektur.

Film dimulai dengan Seo Yeon mendatangi Seung Min yang seorang arsitektur dan memintanya membangunkan rumah impiannya di Pulau Jeju. Seung Min menyadari, perempuan itu adalah teman sekelasnya 17 tahun silam.

Seung Min kemudian memulai pembangunan rumah itu. Selama proses pembangunan itu, dia menghabiskan banyak waktu dengan Seo Yeon. Kondisi itu membuat tunangan Seung Min begitu jengkel, mengingat mereka akan menikah dalam waktu dekat.

Film ini juga menampilkan berbagai adegan kedua karakter utamanya di masa lalu. Lee Seung Min muda diperankan oleh Lee Je Hoon, sementara karakter Yang Seo Yeon muda dibintangi Bae Suzy. Lalu bagaimana akhir kisah Architecture 101

Anda bisa menonton film ini melalui Vision+ di channel tvN Movies, pada 17 Juni 2023, pukul 16.30 WIB. Untuk menikmati berbagai konten menarik Vision+ lainnya, bisa mengunduh aplikasinya melalui Play Store dan App Store di sini atau kunjungi www.visionplus.id.

