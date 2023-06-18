Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Jadi Opening di Konser Coldplay, Hidup Rahmania Astrini Berasa seperti Mimpi

Hasyim Ashari , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |13:01 WIB
Jadi Opening di Konser Coldplay, Hidup Rahmania Astrini Berasa seperti Mimpi
Rahmania Astrini (Instagram)
JAKARTA - Penyanyi Rahmania Astrini ditunjuk sebagai tamu spesial yang akan tampil di konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno (SUGBK) nanti.

Perempuan yang akrab disapa Astri ini mengaku bersyukur dan sangat berterima kasih, lantaran bisa mendapatkan kesempatan yang sangat luar biasa tersebut.

"Selamanya bersyukur dan berterimakasih sama kuasa Tuhan atas kesempatan yang luar biasa besarnya ini," tulis Rahmania Astrini di akun Instagram pribadinya, Sabtu (17/6/2023).

Pelantun Aku Cinta Dia ini, nantinya tampil sebagai opening konser Coldplay yang digelar pada 15 November 20203.

Tentunya Astri sangat senang dan bersemangat menantikannya, meski dirinya sempat mendapatkan nyinyiran dari netizen.

Coldplay (Instagram)

"Saya pembuka untuk konser Coldplay Music of The Spheres World Tour di GBK, Jakarta. Aku sangat senang dan bersemangat untuk perjalanan ini," ungkap Rahmania Astrini dalam bahasa Inggris.

Astri masih tak menyangka bisa menjadi seorang tamu spesial di konser penyanyi dunia.

Padahal sejak kecil dirinya tidak kepikiran bisa mendapatkan kesempatan ini.

Halaman:
1 2
