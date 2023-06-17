Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gokil, Anggun C Sasmi Dijadikan Nama Bunga Internasional

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |03:02 WIB
Gokil, Anggun C Sasmi Dijadikan Nama Bunga Internasional
Anggun C Sasmi diabadikan menjadi nama bunga (Foto: ist)
A
A
A

JAKARTA - Anggun C Sasmi kembali menorehkan sejarah. Bukan di industri musik, kali ini Anggun mendapatkan prestasi di dunia hiruk pikuk bunga internasional.

Industri mawar, bernilai lebih dari USD2 miliar di seluruh dunia, berkumpul di Paris untuk Kompetisi Mawar Internasional yang bergengsi, di Parc de Bagatelle.

 Anggun C Sasmi

Dalam rilis yang diterima Okezone, Meilland, salah satu pemain utama dalam industri mawar, memilih kesempatan tersebut untuk mempersembahkan salah satu kreasi terbarunya, yang selanjutnya akan menyandang nama ANGGUN di seluruh dunia.

Anggun pun merasa bangga atas torehan tersebut. Ia tersanjung namanya diabadikan menjadi sebuah nama bunga mawar.

"Saya sangat tersanjung bahwa nama di sekuntum bunga akan menyandang nama saya, dan itu akan mewujudkan keindahan alam," ujar Anggun.

Mawar putih yang luhur ini, dengan keharumannya yang elegan dan halus, mengandung 40 kelopak bunga yang lembut dan berwarna-warni, mewujudkan keanggunan dan kehalusan sang seniman.

"Saya masih tidak dapat membayangkan bahwa bunga ini akan ditemukan di toko bunga di seluruh dunia, dan banyak tukang kebun akan tumbuhkan mawar Anggun (tertawa)," lanjut Anggun.

Halaman:
1 2
