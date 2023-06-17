Milenial, Begini Pandangan Kemal Palevi soal Kritik dalam Politik

JAKARTA - Kemal Palevi cukup lantang mengkritisi apa yang terjadi di dunia politik Indonesia. Dirinya sebagai masyarakat mempunyai keyakinan untuk bisa memberikan masukan kepada politisi dalam bentuk kritik.

Namun demikian, kritik yang disampaikan terkadang tak dihiraukan politisi.

“Kadang jadi merasa buang energi karena kritik atau masukan yang kita sampaikan itu masuk telinga kiri keluar telinga kanan kita aware jadi memang menunggu generasi tua diganti generasi muda agar bisa sampai pesannya,” ujar Kemal dalam talkshow RMSA Consulting tentang Pemilu 2024 dari Kacamata Milenial - Gen Z.

BACA JUGA:

Sah! Kemal Palevi Resmi Menikah dengan Novita Yumi

Pernah Kemal mengkritisi Presiden Jokowi. Namun demikian dirinya malah diserang buzzer di media sosial.

"Gue punya pengalaman gak enak waktu itu kritik pak Jokowi pas MotoGP, saat itu beliau gak pake masker sama crowdfunding ke IKN. Gue malah diserang sama buzzer,” cerita Kemal.