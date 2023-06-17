Lebih Tenar di Indonesia Ketimbang di Thailand, Jirayut: Sudah Jalan Tuhan

JAKARTA - Penyanyi asal Thailand, Jirayut, mengaku tak menyangka bisa memiliki karier gemilang di Indonesia. Dia bahkan lebih terkenal di Indonesia daripada di negara asalnya.

Pria benama asli Afisan Jehderamae itu menyebut popularitasnya di Indonesia merupakan perjalanan karier yang luar biasa.

"Itu sih perjalanan luar biasa ya, aku juga nggak nyangka, perjuangan sampai sekarang itu luar biasa sih. Dulu aku sempat mengira nggak ada harapan di audisi, terus tiba-tiba nggak tahu kenapa, mungkin sudah jalan Tuhan ya, jadi aku ketemu sama seseorang, minta anterin aku ke tempat audisi, jadi Alhamdulillah ya, mungkin sudah jalannya ya, udah diatur," jelas Jirayut saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan.

Atas pencapaian kariernya, Jirayut mengaku sudah bisa membeli rumah dan kendaraan sendiri. Lebih jauh, dia juga bangga bisa menaikan derajat orang tuanya di kampung halaman.