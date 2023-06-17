Tak Akui Aisyah, Puput Resmi Laporkan Doddy Sudrajat ke Polda Metro Jaya

JAKARTA - Puput secara resmi melaporkan Doddy Sudrajat ke Polda Metro Jaya, gara-gara tak mengakui Aisyah sebagai darah dagingnya. Ayah Mayang Lucyana Fitri ini dilaporkan, atas pasal penelantaran anak serta perlindungan anak.

Hal itu disampaikan oleh kuasa hukum Puput, Krisna usai mendampingi kliennya, di Polda Metro Jaya. Dia menyebut, langkah itu ditempuh karena mereka menilai, pernyataan Doddy Sudrajat sangat menyakiti perasaan kliennya.

"Pasal kami laporkan yaitu 76B juncto pasal 77B berhubungan dengan perlakuan salah dan penelantaran anak. Ancaman hukumannya lima tahun dan denda 100 juta,"ujar Krisna kepada awak media.

"Kemudian pasal 76C berhubungan dengan kekerasan psikis, junto pasal 80 ancaman pasal hukumannya 3 tahun 6 bulan dan dendanya 72 juta UU perlindungan anak No.35 tahun 2014,"sambungnya.

Tak hanya itu, Krisna menegaskan, kalau pihaknya pun berencana melaporkan Doddy Sudrajat terkait kasus dugaan pencemaran nama baik. Rencananya, pihaknya pun bakal melayangkan laporan balik pada besok, Sabtu 17 Juni 2023 mendatang.

"Rencananya ada dua laporan akan kami laporkan pertama UU perlindungan anak, kedua kami laporkan dengan pencemaran nama baik dilakukan Doddy Sudrajat. Pasal 27 ayat 3 juncto pasal 45 ayat 3 UU ITE,"paparnya.

