HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Jawaban Wendy Walters saat Ditanya Pacar Baru

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |07:02 WIB
Jawaban Wendy Walters saat Ditanya Pacar Baru
Jawaban Wendy Walters soal pacar baru (Foto: IG Wendy)
A
A
A

JAKARTA - Wendy Walters nampaknya tengah aktif melakukan sejumlah kegiatan. Selain mendaki, Wendy kini hobi melakukan drifting hingga kegiatan seru lainnya.

Hal itu sontak membuat sejumlah netizen menanyakan soal kekasih barunya. Sejak bercerai dengan musisi, Reza Arap, Wendy nampak tak terlihat dekat dengan pria mana pun.

Wendy Walters

Saat melakukan Q&A di Insta Story-nya, seorang netizen bertanya soal kekasih baru Wendy. Wanita berdarah Tionghoa ini pun menjawab pertanyaan tersebut.

“Ciii, pacar mana ci?,” kata seorang netizen.

“Gak punya gan,” jawab Wendy.

Wendy pun menegaskan bahwa dirinya belum berminat mencari kekasih baru. Menurut pantauan MNC Portal, Wendy memang tengah sibuk melakukan sejumlah hobi barunya.

“Belum minat juga (punya pacar) haha,” tambah Wendy.

