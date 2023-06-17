Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Musdalifah Meninggal Dunia, Teman Artis Sampaikan Pesan Belasungkawa

Nurul Amanah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |20:01 WIB
Anak Musdalifah Meninggal Dunia, Teman Artis Sampaikan Pesan Belasungkawa
Anak Musdalifah Basri meninggal dunia (Foto: IG Musdalifah)
A
A
A

JAKARTA - Sejumlah selebriti tanah air ikut menyampaikan pesan belasungkawa kepada komika Musdalifah yang baru saja kehilangan salah satu putranya usai beberapa jam dilahirkan pada Jumat, 10 Juni 2023 lalu.

Pesan belasungkawa itu disampaikan melalui kolom komentar unggahan Musdalifah yang memperlihatkan beberapa foto saat dirinya dan sang suami yang menangis saat menggendong putra mereka.

BACA JUGA:

Musdalifah Mohon Doa Usai Salah Satu Bayi Kembarnya Meninggal Dunia 

Anak Musdalifah Basri meninggal dunia

Baru membagikan kabar mengenai kelahiran anaknya, ternyata kedua putranya yang diberi nama Devin Afta Asadel dan Devan Afla Asadel itu telah lahir pada 9 Juni 2023 lalu.

Namun, Musdalifah menjelaskan tentang salah satu putranya yang telah meninggal dunia beberapa jam usai dilahirkan. Sementara putranya yang satu lagi masih harus mendapat perawatan intensif di ruang NICU. Ia juga mengunggah foto makam putranya.

Salah satu artis yang menyampaikan pesan belasungkawa adalah Arie Kriting yang memberikan semangat agar Musdalifah dan suami diberi ketabahan dan putra mereka yang telah meninggal dunia ditempatkan di tempat terbaik di sisi-NYA.

"Innalillahi wa innailaihi rojiun. tabah ki nah. Insya Allah surga untuk Kakak Devin," ucap Arie Kriting dikutip dari kolom komentar unggahan Musdalifah, Sabtu (17/6/2023).

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
