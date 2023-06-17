Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Nama Baik Rusak, Virgoun Pergi ke Psikiater Hingga Berniat Berhenti Nyanyi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |19:01 WIB
Nama Baik Rusak, Virgoun Pergi ke Psikiater Hingga Berniat Berhenti Nyanyi
Nama baik Virgoun rusak (Foto: IG Virgoun)
A
A
A

JAKARTA - Imbas perselingkuhan yang dibongkar oleh istri Inara Rusli, nama Virgoun tak seharum dulu. Vokalis Last Child itu bahkan merasa terpuruk setelah nama baiknya dirusak oleh sang istri, sebab sejak isi perselingkuhan mencuat Virgoun mendapatkan hujatan dari publik.

Virgoun bahkan mengaku sudah tak berani tampil di depan publik. Hal itu diungkapkan oleh ibunda Virgoun, Eva Manurung.

"Dia bilang, 'Mi aku enggak bisa harga diriku sudah tidak ada lagi'," kata Eva Manurung, Sabtu (17/6/2023).

Virgoun

Tak hanya itu, Virgoun juga sempat punya pemikiran untuk berhenti bernyanyi.

"Sampai kemarin aja dia, nyanyi solo aja dia udah enggak mau," ungkap Eva Manurung.

"Sampai aku terus, kita yang dekat-dekat terus meminta Virgoun bangkit lagi, ayo bak bangkit bangkit," lanjut Eva.

Saking terpuruknya, pelantun Duka itu juga disebut pergi konsultasi ke psikiater usai perselingkuhannya viral.

