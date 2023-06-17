Berkarier di New York, Pandji Pragiwaksono Sempat Kena Rasis

JAKARTA - Pandji Pragiwaksono memutuskan berkarier di New York, Amerika Serikat dan memboyong keluarganya. Sayangnya, baru-baru ini Pandji curhat bahwa dirinya pernah mendapat perlakuan rasis di Negeri Paman Sam itu.

Hal itu diungkap Pandji dalam kanal YouTube bersama Kemal Palevi. Ia mengaku dirinya mendapat perlakukan rasis lantaran ia berdarah Asia dan beragama Muslim.

“Ada juga yang rasis ke gue karena gua Asia dan Islam,” kata Pandji, dikutip Sabtu (17/6/2023).

Pandji pun menceritakan awal mula ia mendapat perlakuan tak mengenakan itu. Ia mengaku hal itu terjadi saat ia sedang stand up comedy di salah satu tempat di New York dan membawakan materi tentang perbandingan jumlah orang Yahudi di Amerika Serikat dengan di Indonesia.

“Waktu itu bit gue lagi ngomongin tentang New York yang banyak orang Yahudi, terus gue bikin perbandingan dengan gue yang dari Indonesia dan gak ada orang Yahudi di sana," paparnya.

“Tiba-tiba ada orang yang naik ke panggung terus bilang, 'ya iya lah, jelas. Indonesia kan negara Muslim'," tambahnya.

Tak sampai di situ, orang asing itu juga menggunakan istilah rasis untuk menyebut agama Islam dan ras Asia. Hal itu terjadi di atas panggung dan diperhatikan banyak orang. Sehingga Pandji seolah-olah tengah dipermalukan di atas panggung.

“Dia juga tiba-tiba nanya gue orang Indonesia Wahabi atau Kristen. Di sana, Wahabi itu istilah rasial kalau di kita istilahnya semacam unta gitu,” jelasnya.

Syukurnya, komika maupun penonton di tempat itu tak menanggapi ataupun ikut menertawakan Pandji. Bahkan, pria 43 tahun ini mengaku suasana tiba-tiba hening dan para komika yang lain pun meminta maaf padanya.

“Hening gak ada yang ketawa. Komika-komika lain juga gak setuju dengan itu. Komika-komikanya pun habis itu pada minta maaf ke gue,” jelasnya.

