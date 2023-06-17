Dicap Modal Cantik Doang, Syifa Hadju: Mereka Tak Lihat Darah yang Keluar

JAKARTA - Syifa Hadju menjadi salah satu perempuan yang banyak membintangi judul film maupun series di Tanah Air.

Namun siapa sangka di balik ketenarannya itu, Syifa Hadju kerap dicap hanya bermodal tampang cantik saja untuk berkarier di dunia entertainment.

"Aku sering banget digituin, dibilang punya beauty privilege di dunia entertainment," kata Syifa Hadju di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (16/6/2023).

Padahal kenyataannya, kekasih Rizky Nazar ini berusaha keras untuk mencapai ke titik yang sekarang ini.

"Dalam karier, aku mencapai ini bukan cuma setahun atau dua tahun ya, tapi butuh perjalanan yang sangat panjang untuk mencapai titik ini," ujar Syifa Hadju.

"Aku pernah cerita kan, dulu pas awal casting SMP, aku sempat dibilang sama orang castingnya, 'Yah, muka nggak jelek-jelek amat, tapi akting oke lah'. Jadi bukan semata-mata lo cantik terus bisa jadi artis, nggak juga ya," kenang perempuan kelahiran 2000 tersebut.

Pemain film Bismillah Kunikahi Suamimu itu berusaha untuk tidak mempedulikan stigma tersebut.

Sebab ia sadar betul bahwa ada keringat, darah dan air mata dalam mengiringi perjalanan kariernya.

"Ya orang kan mungkin nggak lihat perjuangan aku, dari keringat, darah, sama air mata yang keluar," tegas Syifa Hadju.

