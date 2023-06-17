Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Gaptek Tak Bisa Ikuti Trend AI, Inara Rusli Pede Posting Foto Tanpa Editan

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |16:01 WIB
Gaptek Tak Bisa Ikuti Trend AI, Inara Rusli Pede Posting Foto Tanpa Editan
Inara Rusli (Foto: IG Inara Rusli)
JAKARTA - Inara Rusli tak ingin ketinggalan dengan trend AI Snow, aplikasi yang membuat foto mereka bak artis Korea.

Berbeda dari artis lainnya yang berhasil memamerkan foto mereka versi Korea, Inara justru tidak berhasil.

Istri penyanyi Virgoun itu mengaku pusing memilih foto AI untuk dibagikan. Alhasil dirinya hanya mengunggah foto selfie di akun Instagram miliknya.

Inara Rusli

"Pusing milih foto AI biar kayak orang-orang, jadi gini aja lah," tulis Inara Rusli di Instagramnya, Jumat (16/6/2023).

Ibu tiga anak itu berseloroh bahwa dirinya memang kurang bisa memanfaatkan teknologi. Sehingga dirinya memilih untuk mengunggah fotonya sendiri.

"Udah gaptek mah gaptek aja, dengan judul 'bikin pusing'..'meremin dulu," tutup Inara Rusli.

