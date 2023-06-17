Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Foto AI-nya Bagus, Lucinta Luna Semangat Jalani Operasi Plastik Lagi

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |15:01 WIB
Foto AI-nya Bagus, Lucinta Luna Semangat Jalani Operasi Plastik Lagi
Foto Lucinta Luna versi AI (Foto: IG Lucinta Luna)
A
A
A

JAKARTA - Lucinta Luna sekian dari banyaknya artis Indonesia yang ikut meramaikan trend mengedit foto menggunakan aplikasi Artificial Intelligence (AI).

Hasil foto editan AI pun tak kaleng-kaleng, foto mereka tampak seperti artis Korea.

Begitupula dengan hasil foto Lucinta Luna, lewat Instagram pribadinya ia mengunggah 10 foto dengan gaya rambut yang berbeda-beda namun tetap terlihat cantik.

Lucinta Luna

Tak ayal Lucinta Luna pun kegirangan bukan main.

Apalagi dirinya diketahui menyukai hal-hal yang berbau Korea. Dengan bangga, artis transgender itu memperkenalkan diri dengan nama Korea-nya.

"My name Is Kim Lucinta Luna. Wajahku secerah bulan purnama," tulis Lucinta Luna dikutip dari Instagramnya, Sabtu (17/6/2023).

Bahkan artis 34 tahun itu jadi bersemangat menjalani operasi plastik lagi demi bisa memiliki hasil editan AI pada dirinya begitu cantik.

"Fix mumpung di Bangkok ganti muka lagi mirip begini," tandas Lucinta Luna.

Halaman:
1 2
