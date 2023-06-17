Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Kabar Bahagia, Kourtney Kardashian Umumkan Kehamilan di Konser BLINK 182

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |14:26 WIB
Kabar Bahagia, Kourtney Kardashian Umumkan Kehamilan di Konser BLINK 182
Kourtney Kardashian dan Travis Barker (Foto: IG Kourtney)
A
A
A

JAKARTA - Kabar bahagia dari selebritis Hollywood. Kourtney Kardashian dikabarkan hamil anak pertamanya dengan musisi, Travis Barker.

Dilansir ENews, Sabtu (17/6/23), Kourtney melakukan cara unik untuk mengumumkan kehamilannya pada sang suami. Kala itu, Kourtney tengah menonton konser grup band BLINK 182 yang mana Travis menjadi drummer-nya.

Kourtney Kardashian dan Travis Barker

Momen bahagia itu diunggah Kourtney di akun Instagram pribadinya. Dalam video yang beredar, Kourtney membawa kertas berukuran besar dengan tulis Travis Aku Hamil. Ia terus mengangkat kertas itu hingga disorot oleh semua penonton termasuk personel BLINK 182 dan Travis.

Kourtney begitu bahagia bisa membawa kabar baik itu di tengah kerumunan banyak orang. Mengetahui sang istri hamil, Travis pun tercengang dan turun dari panggung menghampiri Kourtney.

Ia pun memeluk sang istri dan memberikan ciuman manis untuk Kourtney di tengah kehamilan itu. Momen tersebut pun begitu riuh dan diiringi soraian ribuan penonton yang hadir di konser tersebut.

Momen Kourtney Kardashian membagikan kabar kehamilannya ini pun menuai komentar positif para netizen dunia. Mereka ikut bahagia menyaksikan aksi unik Kourtney saat mengumumkan kehamilannya.

“Ide yang paling menggemaskan,” kata akun @vel*******.

“Selamat, itu sangat luar biasa,” sambung @sus*********.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
