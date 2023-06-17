Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Dikira Operasi Plastik, Siti Badriah Beri Jawaban Kocak

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |11:01 WIB
Dikira Operasi Plastik, Siti Badriah Beri Jawaban Kocak
Siti Badriah disebut operasi plastik (Foto: IG Siti Badriah)
JAKARTA - Wajah Siti Badriah dianggap netizen tak seperti biasa. Sampai-sampai banyak netizen mengira bahwa sang pedangdut telah melakukan operasi plastik.

Dari mulai bentuk wajah, bibir, dagu milik Siti Badriah tak lepas dari sorotan netizen. Menanggapi hal ini, Siti Badriah justru membuat video TikTok bersama suaminya, Krisjiana Baharudin. Mereka memposisikan diri seolah netizen yang nyinyir akan penampilan wajah Siti Badriah.

"Ish serem banget itu ya si Siti Badriah, operasi pasti itu mukanya," kata Krisjiana Baharudin, dikutip dari TikTok-nya, Sabtu (17/6/2023).

Siti Badriah

"Ih astagfirullahaladzim serem banget mukanya, kok bisa sih dia operasi, bibirnya, dagunya panjang banget. Natural kalau aku mah," ujar Siti Badriah.

Krisjiana kemudian menyentuh wajah istrinya. Dia mengatakan tak perlu melakukan operasi plastik demi bisa terlihat cantik.

Namun, Krisjiana pun tidak menampik bahwa Siti Badriah tentu saja melakukan sejumlah perawatan.

"Makanya kayak kamu dong yah, gak usah pakai filter, glowing, hidung ga dioperasi. ini dagu cuman di filler. Mereka mah gak tau kali ya kalau perawatan, Sama kalau di tv layar jadi lebih gede," ungkap Krisjiana

Senada dengan Krisjiana, Sibad pun membenarkan dia ada serangkaian perawatan yang dilakukan. Antara lain filler dan botoks.

Dengan begitu, dirinya merasa cukup dan tak perlu lagi mengubah bentuk wajah lewat prosedur operasi plastik.

"Iya, bilangin sama si Siti Badriah, jangan operasi plastik, mending kaya gue nih perawatan. Kalau kening keriput ya botoks say, kalau bibir gak ada volumenya di filler kaya gue, bilangin dah," tutur Sibad.

