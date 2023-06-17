Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Cerita Ustadz Derry Sulaiman Diludahi saat Awal Hijrah

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |09:14 WIB
Cerita Ustadz Derry Sulaiman Diludahi saat Awal Hijrah
Ustadz Derry Sulaiman diludahi saat awal hijrah (Foto: IG Ustadz Derry)
A
A
A

JAKARTA - Ustadz Derry Sulaiman tahun 2000 silam mendapatkan hidayah. Dia bertaubat dari segala dosa-dosanya dan memilih hijrah.

Dari anak band metal, Ustadz Derry memutuskan berpenampilan lebih islami dengan memakai sorban maupun gamis. Sayang, penampilan ini justru memicu orang berperilaku tak menyenangkan padanya.

"Diludahin pernah muka aku, jijik orang lihatnya, dikira teroris," kata Ustadz Derry, dikutip dari YouTube Maia Al El Dul TV, Sabtu (17/6/2023).

 Ustadz Derry Sulaiman diludahi saat awal hijrah

Padahal waktu itu mantan personel band Betrayer tersebut tak sedang melakukan suatu hal menyimpang. Tapi, kondisi Indonesia di awal tahun 2000 memang tengah diselimuti ketakutan atas oknum-oknum yang mengatasnamakan Islam.

"Kan bertepatan dengan 11 September 2001, 2002 bom bali, 2004 bom bali du, disitu orang benci Islam. diludahi waktu pergi sholat jumat, di lampu merah," ujar Ustadz Derry.

Tak terbakar emosi maupun kecewa atas keputusannya hijrah serta memperdalam Islam, Ustadz Derry memilih untuk berbaik sangka pada Allah. Dia lantas mengingat para Nabi juga pernah diludahi kaum kafir.

"Aku cuman bilang gini, Ya Allah kemuliaan macam apa ini ya Allah, bukankan dulu yang diludahi cuman nabi-nabi saja, kenapa anak metal taubat diludahi. Prasangka baik sama Allah," lanjutnya.

Halaman:
1 2
