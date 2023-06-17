Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga Bikin Bangga Indonesia di Ajang Internasional

Destriana Indria Pamungkas , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |05:44 WIB
Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga Bikin Bangga Indonesia di Ajang Internasional
Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga bikin bangga Indonesia di ajang internasional. (Foto: Instagram/@audi_emmanuela)
JAKARTA - Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga Bikin Bangga Indonesia di ajang internasional. Dara 22 tahun tersebut berhasil mengalahkan lebih dari 2.000 peserta audisi dan menjadi pemenang The Voice of Germany 2019.

Pada babak Blind Audition, pemilik vokal powerful ini menyanyikan Never Enough, lagu OST film The Greatest Showman. Sementara di babak final, dia memukau para juri dan penonton dengan membawakan I Have Nothing, lagu milik mendiang Whitney Houston.

Penampilan apik Claudia Santoso tersebut membuatnya berhasil meraih nilai 46,39 persen dan menyingkirkan empat kontestan lain: Erwin Kintop (17,36 persen), Lucas Rieger (14,33 persen), Fidi Steinback (12,51 persen), dan Freschta Akbarzada (9,41 persen).

Kemenangan dara asal Cirebon itu di ajang The Voice of Germany tersebut tentunya menjadi kebanggaan tersendiri. Pasalnya, ia merupakan orang Indonesia pertama yang berhasil memenangkan ajang tersebut.

 Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga bikin bangga Indonesia di ajang internasional. (Foto: Arjun Aidil Akbar/Instagram/@audi_emmanuela)

Sebelum Putri Ariani, Claudia Santoso juga bikin bangga Indonesia di ajang internasional. (Foto: Arjun Aidil Akbar/Instagram/@audi_emmanuela)

Claudia Santoso kemudian merilis Goodbye sebagai lagu kemenangannya di ajang tersebut, pada November 2019. Dia kemudian merilis single barunya berjudul If I Try, pada 13 Januari 2023.

"Dalam 3 tahun terakhir, aku banyak berubah dan semakin dewasa, baik secara musikalitas maupun mental. Banyak orang berpikir aku sudah tenggelam, tapi sebenarnya aku belajar untuk berenang di ombak besar," katanya lewat Instagram. 

Halaman:
1 2
