MOVIE

Squid Game Season 2 Masuk Proses Reading

Melati Pratiwi , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |23:01 WIB
Squid Game Season 2 Masuk Proses Reading
Squid Game 2 masuk tahap reading (Foto: Ist)
A
A
A

SEOUL - Squid Game dipastikan bakal ada musim kedua, usai meraih kesuksesan di tahun 2021 lalu. Dua tahun berselang dari rilisnya season pertama, akhirnya tak lama lagi proses syuting sepertinya akan segera dimulai.

Hal ini mengacu pada informasi dari seseorang dari industri hiburan Korea yang membocorkan bahwa para pemain sudah dijadwalkan untuk reading atau membaca naskah dalam waktu dekat.

 Squid Game 2 Masuk proses reading

“Tim produksi serial asli Netflix 'Squid Game 2' berencana untuk mengadakan pembacaan naskah seluruh pemain minggu depan pada tanggal 23 Juni," kata orang dalam industri hiburan kepada Sports Chosun, dikutip dari Kbizoom, Sabtu (17/6/2023).

Melansir dari Kbizoom, proses syuting sendiri dijadwalkan akan mulai terlaksana pada awal Juli dengan tetap melibatkan para aktor yang muncul di season pertama. Antara lain, mereka ada Lee Jung Jae dan Lee Byung.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
