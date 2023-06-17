Advertisement
HOME CELEBRITY MOVIE

Disney Undur Jadwal Tayang Avengers: The Kang Dynasty hingga Avatar 5

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |08:52 WIB
Disney Undur Jadwal Tayang Avengers: The Kang Dynasty hingga Avatar 5
Disney undur jadwal tayang Avengers Kang Dinasty hingga Avatar 5 (Foto: Film Avatar)
LOS ANGELES - Walt Disney menunda sejumlah jadwal tayang film terbaru mereka. Film tersebut termasuk superhero hingga live action yang bakal digarap rumah produksi ini.

Dilansir Hollywood Reporter, beberapa sineas tersebut termasuk film superhero, Avengers: The Kang Dynasty dan Avengers: Secret Wars. Avengers: The Kang Dynasty sendiri diundur jadwal penayangannya menjadi 1 Mei 2026.

Sedangkan, penonton harus lebih bersabar lagi untuk menyaksikan Avengers: Secret Wars. Pasalnya, film tersebut diundur jadwal penayangannya menjadi 7 Mei 2027.

Disney Undur Jadwal Tayang Avengers: The Kang Dynasty hingga Avatar 5

Tak cuma Avengers, sejumlah film Disney lainnya juga terpaksa diundur seperti Avatar 3-5. Diketahui, film Avatar 3 diundur satu tahun, dari Desember 2024 hingga Desember 2025.

Sedangkan film Avatar 4 akan tayang di bioskop pada bulan Desember 2029, diikuti oleh Avatar 5 pada Desember 2031. Dengan kata lain, Avatar 4 dan 5 diundur lebih lama tiga tahun dari jadwal sebelumnya.

Selain itu, Marvel Studios juga membuat beberapa perubahan pada jadwalnya. Film Captain America: Brave New World mundur sekitar tiga bulan ke 26 Juli 2024.

Thunderbolts mundur lima bulan ke 20 Desember 2024. Blade juga mundur lima bulan ke 14 Februari 2025, sementara Fantastic Four mundur tiga bulan ke 2 Mei 2025. Beberapa film Marvel, termasuk Blade dan Thunderbolt, memilih untuk menunda produksi di tengah pemogokan penulis.

