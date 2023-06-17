Lee Donghae Digaet Bintangi Drama Romantis Baru Bareng Lee Seol

SEOUL - Lee Donghae mendapat tawaran untuk membintangi drama romantis Man and Woman. Xports News melaporkan, dia berpotensi adu akting dengan aktris Lee Seol dalam drama tersebut.

“Belum ada hal yang bisa kami konfirmasi saat ini. Namun drama itu salah satu proyek yang dia pertimbangkan saat ini,” ujar SM Entertainment selaku perwakilan member Super Junior tersebut dikutip dari Soompi, pada Sabtu (17/6/2023).

Jika Donghae menerima tawaran untuk membintangi Man and Woman, maka dia akan berperan sebagai desainer fashion bernama Jung Hyun Sung. Dia harus bertahan di tengah pergumulan asmara dan kariernya.

Di lain pihak, Just Entertainment membenarkan kalau Lee Seol juga mendapat tawaran menjadi pemeran utama drama tersebut. “Dia mempertimbangkan tawaran tersebut dengan sangat positif,” kata agensi tersebut dalam keterangannya.

Jika tawaran itu diterimanya, maka Lee Seol akan berperan sebagai Han Sung Ok, desainer perhiasan yang menjalankan bisnisnya bersama Hyun Sung. Namun ketika bisnis mereka terancam bangkrut, dia mendapat tawaran untuk bekerja kantoran.