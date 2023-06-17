Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Lagu Muak Sukses Besar, Aruma Raih Sertifikat Gold di Malaysia

Alan Pamungkas , Jurnalis-Minggu, 18 Juni 2023 |02:01 WIB
Lagu Muak Sukses Besar, Aruma Raih Sertifikat Gold di Malaysia
Aruma raih penghargaan di Malaysia (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Aruma mendapatkan debut manis di industri musik Indonesia. Lagunya berjudul Muak berhasil mendapatkan berbagai macam penghargaan di platform streaming karena kerap diputar.

Tak cuma di Indonesia, Aruma juga mendapatkan penghargaan di Malaysia. Lagunya sukses mendapatkan sertifikat gold Spotify Malaysia karena mendapatkan total streaming 15 juta stream lebih.

Aruma

Aruma pun bangga atas capaian tersebut. “Sebagai pendatang baru di dunia musik, rasanya sangat senang sekali, apalagi di negara lain,” ucap Aruma.

Capaian ini berharga menurutnya. Sebab ini sebagai tanda dirinya diterima di industri musik, bukan cuma di Indonesia tetapi juga di luar negeri.

1 2
