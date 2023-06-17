Tiket Band Comeback, Ini Perbedaan yang Dulu dan Sekarang

JAKARTA - Tiket Band kini kembali hadir ke industri musik Indonesia. Kembali mengisi warna di belantika musik, Tiket digawangi personel awal seperti Opet Alatas, Brian Kresna Putro, Arden Wiebowo dan Aqi Singgih.

Di momen comeback ini, Tiket menghadirkan lagu bertajuk Biarkan Cinta Menyatukan Kita. Lagu ini menjadi lagu penting, karena menjadi salah satu hits mereka di masa lalu. Kini, lagu tersebut diaransemen ulang.

“Sebuah lagu asing tak asing, familiar tapi jauh. Setelah zaman gue dan Brian, lagu inilah yang membuat Tiket bertahan di belantika musik Indonesia. Kental dengan lirik cinta khas Opet Alatas sang pencipta lagunya,” ujar Aqi.

Tiket memberikan perbedaan saat dulu dengan yang sekarang. Selain formasi yang berbeda, Tiket kini lebih dewasa karena lebih ringan membawakan lagu yang dibawakan.

"Sejarah Tiket mempunyai 3 lagu vokal yang berbeda, dengan 3 lagu tersebut, dengan versi yang baru. dan Tiket mempunyai vokalisnya banyak. Kalau dari lagu, Dari arransement, formasi juga, orangnya juga berbeda, mengolah lagu lama rasa baru dengan formasi baru. Ini merupakan member orisinil kayak awal," jelas Aqi.

