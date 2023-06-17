Konser Tutur Batin: Yura Yunita Ungkap Kisah Lagu yang Terinspirasi saat Umrah

JAKARTA - Yura Yunita Tampil memukau di konser tunggalnya bertajuk Pertunjukkan Tutur Batin. Salah satunya adalah Jalan Pulang, lagu miliknya ini terinspirasi dari perjalanan ketika umroh bersama sang ibunda.

Yura mengatakan, lagu Jalan Pulang ini sebagai bentuk kepasrahannya terhadap Sang Pencipta. Di mana ketika dirinya berada di Tanah Suci Mekkah, banyak kejadian tak terduga yang membuat nya merasa kagum dan luar biasa.

"Waktu itu sedang tawaf. Sampai pusatnya menyentuh Kakbah, langsung tertampar. Saat itu kalau harus dipanggil, aku sudah siap," kata Yura di Konser Pertunjukan Tutur Batin, Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.

Selain itu momen tidak terlupakan lainnya adalah ketika mendampingi sang Ibunda yang ingin sholat di Hijir Ismail. Yang mana tempat tersebut sangat sulit untuk diraih, karena semua jamaah berebut ingin berada di tempat tersebut.

Melihat tubuh sang ibunda yang kecil dan tetap berusaha ingin sholat di Hijir Ismail, Yura berdoa dan memasrahkan diri kepada Allah. Berharap ibunya bisa melaksanakan sholat di tempat yang penuh keberkahan itu.

