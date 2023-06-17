Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY MUSIK

Konser Tutur Batin: Yura Yunita Ungkap Kisah Lagu yang Terinspirasi saat Umrah

Novie Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |10:02 WIB
Konser Tutur Batin: Yura Yunita Ungkap Kisah Lagu yang Terinspirasi saat Umrah
Yura Yunita gelar konser Tutur Batin (Foto: MPI)
A
A
A

JAKARTA - Yura Yunita Tampil memukau di konser tunggalnya bertajuk Pertunjukkan Tutur Batin. Salah satunya adalah Jalan Pulang, lagu miliknya ini terinspirasi dari perjalanan ketika umroh bersama sang ibunda.

Yura mengatakan, lagu Jalan Pulang ini sebagai bentuk kepasrahannya terhadap Sang Pencipta. Di mana ketika dirinya berada di Tanah Suci Mekkah, banyak kejadian tak terduga yang membuat nya merasa kagum dan luar biasa.

 BACA JUGA:

Yura Yunita gelar Konser Tutur Batin

"Waktu itu sedang tawaf. Sampai pusatnya menyentuh Kakbah, langsung tertampar. Saat itu kalau harus dipanggil, aku sudah siap," kata Yura di Konser Pertunjukan Tutur Batin, Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Jumat 16 Juni 2023.

Selain itu momen tidak terlupakan lainnya adalah ketika mendampingi sang Ibunda yang ingin sholat di Hijir Ismail. Yang mana tempat tersebut sangat sulit untuk diraih, karena semua jamaah berebut ingin berada di tempat tersebut.

Melihat tubuh sang ibunda yang kecil dan tetap berusaha ingin sholat di Hijir Ismail, Yura berdoa dan memasrahkan diri kepada Allah. Berharap ibunya bisa melaksanakan sholat di tempat yang penuh keberkahan itu.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/03/205/3110272/konser_bingah_yura_yunita-1pBP_large.jpeg
Yura Yunita Beri Banyak Kejutan untuk 6.500 Fans di Konser Bingah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/02/01/33/3109595/abidzar_al_ghifari-YfC7_large.jpg
Fans Ariel Tatum, Abidzar Grogi saat Reading Film A Business Proposal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/31/33/3109485/yura_yunita-BKqN_large.jpg
Aaliyah Massaid dan Mahalini Umrah saat Hamil, Yura Yunita: Indah Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/12/14/33/3095399/yura_yunita-QBAI_large.jpg
Cara Unik Yura Yunita dan Donne Maulana Rayakan Ulang Tahun Pernikahan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/11/19/33/3087245/yura_yunita-Tj28_large.jpg
Demi Timnas, Yura Yunita Tolak Ajakan Donne Maula
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/26/33/2988644/alasan-terpilihnya-yura-yunita-sebagai-pengisi-soundtrack-film-glenn-fredly-the-movie-JiamwxoDsU.jpg
Alasan Terpilihnya Yura Yunita Sebagai Pengisi Soundtrack Film Glenn Fredly The Movie
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement