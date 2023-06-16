Nobar Iiih Serrreemm di SD Sandika, Yassien Omar Berharap Pesannya Sampai

JAKARTA - Yassien Omar hadir ikut dalam kegiatan nonton bareng alias nobar Original Series Vision+ Iiihhh Serrreemm, yang diselenggarakan di SD Sandika, Kemayoran Jakarta Pusat.

Tak hanya Yassien Omar, ada pula dua pemain series Iiih Serrreemm lainnya yaitu Alleyra Fakhira dan Yusuf Ozkan.

Sudah empat kali mengikuti kegiatan nobar, remaja keturunan Mesir itu tentunya merasa senang karena series yang dibintanginya itu mendapatkan respon positif.

"Happy juga semoga mereka juga suka sama seriesnya," kata Yassien Omar, saat ditemui di SD Sandika, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Tak hanya nobar, siswa dan siswi SD Sandika juga berkesempatan bermain game dan berinteraksi langsung dengan para pemain.

"Mereka seneng banget dan mereka perhatiin banget, pas ada kuis mereka angkat tangan semua dan aku pas tanya pendapat merek, mereka seneng," terang Yassien Omar.

Sementara itu Yassien Omar berharap jika pesan yang terdapat di series Iiih Serrreemm isi bisa sampaikan kepada anak-anak.

"Pengen juga semuanya ngerti pesan yang kita kasih bisa diikuti juga. Ini juga motivasi siapapun yang nonton kalau bisa bisa bersama sama temen kita, berani dalam hal hal baik," pungkas Yassien Omar.

