Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Ocean Idol

Alan Pamungkas , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |14:25 WIB
Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Ocean Idol
Kiko Ocean Idol (Foto: RCTI)
A
A
A

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Ocean Idol yang layak untuk dinantikan.

Kiko dipilih untuk menggantikan manager tim fisher pool tetapi Kiko menolaknya, karena Kiko sudah menjadi kapten tim. Kiko menginginkan Lola untuk menjadi manager pengganti untuk tim fisher pool. Lola mencoba membuat jadwal latihan untuk tim fisher pool agar menang dalam kompetisi terakhir. Kiko dan tim mencoba latihan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Lola. Disisi lain Kiko dan tim merasa lelah oleh jadwal yang sudah dibuat oleh Lola. Apa yang akan dilakukan Lola? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Kiko

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru “Ocean Idol” 18 Juni 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI. Kiko juga tayang di MNCTV setiap hari sabtu jam 09.30 WIB & hari minggu jam 09.15 WIB

Kiko produk animasi dari MNC Animation, bisnis unit dari MNC Pictures yang merupakan anak usaha MNC Digital Entertainment, selalu berkomitmen untuk memberikan yang terbaik.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/27/598/3068405/kiko_in_the_deep_sea-zjLu_large.jpg
Film Kiko In The Deep Sea Tayang di 65 bioskop Turki
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/21/598/3065976/animasi_kiko-ybs3_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Path To Peace, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/13/598/3062793/serial_animasi_kiko-KeSZ_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode One Mile at A Time, Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/08/33/3060134/pengunjung_cilik_imkids_2024_menari_dan_nyanyi_bareng_kiko_dan_lola-wsh1_large.jpg
Pengunjung Cilik IMKIDS 2024 Menari dan Nyanyi Bareng Kiko dan Lola
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/07/598/3059952/animasi_kiko_episode_click_buy_smile-pRys_large.jpg
Minggu Seru Bersama KIKO dalam Episode Click, Buy, Smile! Hanya di RCTI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/10/598/3047263/kiko_in_the_deep_sea-pU5w_large.jpg
MNCTV Kembali Tayangkan Petulangan Seru KIKO in the Deep Sea
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement