Minggu Seru Bersama Kiko di Episode Ocean Idol

JAKARTA - Menemani minggu pagi yang seru bersama keluarga, menonton serial animasi Kiko yang tayang di RCTI yang hadir dengan membawa yang keseruan untuk dinikmati bersama di rumah. Kiko pekan ini akan membawa tema Ocean Idol yang layak untuk dinantikan.

Kiko dipilih untuk menggantikan manager tim fisher pool tetapi Kiko menolaknya, karena Kiko sudah menjadi kapten tim. Kiko menginginkan Lola untuk menjadi manager pengganti untuk tim fisher pool. Lola mencoba membuat jadwal latihan untuk tim fisher pool agar menang dalam kompetisi terakhir. Kiko dan tim mencoba latihan dengan jadwal yang sudah dibuat oleh Lola. Disisi lain Kiko dan tim merasa lelah oleh jadwal yang sudah dibuat oleh Lola. Apa yang akan dilakukan Lola? dan apa yang akan terjadi selanjutnya?

Jangan lewatkan keseruan episode Kiko Minggu Seru “Ocean Idol” 18 Juni 2023, Jam 08.00 WIB di RCTI. Kiko juga tayang di MNCTV setiap hari sabtu jam 09.30 WIB & hari minggu jam 09.15 WIB

