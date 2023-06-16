Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Banjir Kontroversi, Series The Idol Tak Lanjut ke Season 2

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |13:47 WIB
Banjir Kontroversi, Series The Idol Tak Lanjut ke Season 2
The Idol tak akan lanjut season 2 (Foto: HBO)
A
A
A

JAKARTA - Series The Idol menjadi salah satu tontonan yang paling dibicarakan publik. Serial televisi yang tayang di HBO itu dikabarkan tak akan lanjut ke season 2.

Dilansir Page Six produser sekaligus musisi, The Weeknd mengatakan serial tersebut memang tidak merencanakan musim kedua. Seorang sumber juga mengatakan bahwa pelantun Die For You itu memang hanya ingin The Idol sebagai serial terbatas.

The Idol tak akan lanjut ke season 2

“Series ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan yang berjalan lama, itu (The Idol) selalu series terbatas,” kata sumber itu, dilansir Page Six, Jumat (16/6/23).

Sebagai informasi, serial The Idol baru saja memasuki episode kedua namun telah mendapat banyak hujatan dan kontroversi.

Menanggapi hal itu, sumber tersebut mengatakan bahwa pihak HBO tak terkejut dengan reaksi tayangan serial The Idol. Terlebih, serial tersebut merupakan karya sutradara Sam Levinson yang juga menggarap Euphoria yang turut tayang di HBO.

“Ini adalah pertunjukan Sam Levinson, dan Anda tahu apa yang Anda dapatkan dengan pertunjukan Sam Levinson," kata sumber itu.

Sebelumnya, episode 2 The Idol mendapat banyak kecaman dan hujatan publik lantaran adegan seksual yang dianggap keterlaluan dan kontroversi. Bahkan, rating serial yang turut dibintangi Jennie BLACKPINK ini turun 12 persen hingga kehilangan 100 ribu penonton.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/14/206/2830869/imbas-adegan-vulgar-the-idol-kehilangan-100-ribu-penonton-wwqXROzCzB.jpg
Imbas Adegan Vulgar, The Idol Kehilangan 100 Ribu Penonton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/02/20/33/2767925/the-last-of-us-episode-6-jadwal-tayang-hingga-sinopsis-VdKsTlIJTr.jpg
The Last of Us Episode 6: Jadwal Tayang hingga Sinopsis
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/28/206/2754730/puaskan-fans-the-last-of-us-lanjut-ke-season-2-pOPA4UWss3.jpg
Puaskan Fans, The Last of Us Lanjut ke Season 2
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/01/24/206/2751833/jakarta-jadi-sumber-jamur-petaka-di-serial-the-last-of-us-cEbQ7YjYTt.JPG
Jakarta jadi Sumber Jamur Petaka di Serial The Last of Us
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/03/07/206/2179716/game-the-last-of-us-diangkat-ke-serial-tv-7VIPpgNr1t.jpg
Game The Last of Us Diangkat ke Serial TV
https://img.okezone.com/okz/300/content/2020/01/13/598/2152340/hbo-akan-garap-serial-tv-parasite-WtIEqUjXLz.jpg
HBO Akan Garap Serial TV Parasite
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement