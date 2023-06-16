Banjir Kontroversi, Series The Idol Tak Lanjut ke Season 2

JAKARTA - Series The Idol menjadi salah satu tontonan yang paling dibicarakan publik. Serial televisi yang tayang di HBO itu dikabarkan tak akan lanjut ke season 2.

Dilansir Page Six produser sekaligus musisi, The Weeknd mengatakan serial tersebut memang tidak merencanakan musim kedua. Seorang sumber juga mengatakan bahwa pelantun Die For You itu memang hanya ingin The Idol sebagai serial terbatas.

“Series ini tidak pernah dimaksudkan untuk menjadi pertunjukan yang berjalan lama, itu (The Idol) selalu series terbatas,” kata sumber itu, dilansir Page Six, Jumat (16/6/23).

Sebagai informasi, serial The Idol baru saja memasuki episode kedua namun telah mendapat banyak hujatan dan kontroversi.

Menanggapi hal itu, sumber tersebut mengatakan bahwa pihak HBO tak terkejut dengan reaksi tayangan serial The Idol. Terlebih, serial tersebut merupakan karya sutradara Sam Levinson yang juga menggarap Euphoria yang turut tayang di HBO.

“Ini adalah pertunjukan Sam Levinson, dan Anda tahu apa yang Anda dapatkan dengan pertunjukan Sam Levinson," kata sumber itu.

Sebelumnya, episode 2 The Idol mendapat banyak kecaman dan hujatan publik lantaran adegan seksual yang dianggap keterlaluan dan kontroversi. Bahkan, rating serial yang turut dibintangi Jennie BLACKPINK ini turun 12 persen hingga kehilangan 100 ribu penonton.