Vision+ Gelar Nobar di SD Sandika, Kepala Sekolah: Kegiatan Ini Seperti Refreshing

JAKARTA - Vision+ kembali menggelar acara Vision+ Original Road to School. Pada hari ini, Jumat (16/6/2023), giliran SD Sandika Kemayoran yang berkesempatan nonton bareng series Iiihhh Serrreemm.

Berdasarkan pantauan, siswa dan siswi SD Sandika terlihat begitu antusias menyaksikan series terbaru dari Vision+ itu. Sesekali riuh teriakan pun nyaring terdengar saat melihat adegan mengagetkan.

Natalia Rani Anggriyani selaku kepala sekolah bahkan terlihat menyambut positif adanya kegiatan tersebut.

"Yang jelas kami menyambut positif acara ini, anak anak pun excited dan senang dengan kegiatan hari ini," ujar Natalia Rani Anggriyani, kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di SD Sandika, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Lebih lanjut, Natalia Rani mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghilang penat. Mengingat, anak-anak baru saja menyelesaikan Penilaian Akhir Tahun (PAT).

"Kegiatan ini lebih seperti refreshing untuk anak-anak, karena mereka sebelumnya PAT mereka belajar dengan adanya ini mereka bisa refreshing, ada games nya juga. Ini seru banget," ungkap Natalia Rani Anggriyani.

Sempat khawatir dengan muatan horor di dalam series, ternyata Iiihhh Serrreemm ini memiliki pesan yang sangat bagus untuk anak-anak.

"Tapi ternyata ada pesan khusus seperti misalkan tadi ada adegan perundungan, tadi ada juga cara cara mengatasi, walaupun horor ada pesan yang disampaikan kepada anak," tutup Natalia Rani Anggriyani.