Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY TV SCOOP

Vision+ Gelar Nobar di SD Sandika, Kepala Sekolah: Kegiatan Ini Seperti Refreshing

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |12:01 WIB
Vision+ Gelar Nobar di SD Sandika, Kepala Sekolah: Kegiatan Ini Seperti Refreshing
Vision+ Road to School Iiihhh Serrreemm (Foto: Ayu/MPI)
A
A
A

JAKARTA - Vision+ kembali menggelar acara Vision+ Original Road to School. Pada hari ini, Jumat (16/6/2023), giliran SD Sandika Kemayoran yang berkesempatan nonton bareng series Iiihhh Serrreemm.

Berdasarkan pantauan, siswa dan siswi SD Sandika terlihat begitu antusias menyaksikan series terbaru dari Vision+ itu. Sesekali riuh teriakan pun nyaring terdengar saat melihat adegan mengagetkan.

Natalia Rani Anggriyani selaku kepala sekolah bahkan terlihat menyambut positif adanya kegiatan tersebut.

"Yang jelas kami menyambut positif acara ini, anak anak pun excited dan senang dengan kegiatan hari ini," ujar Natalia Rani Anggriyani, kepada MNC Portal Indonesia saat ditemui di SD Sandika, Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (16/6/2023).

Vision+Road to School

Lebih lanjut, Natalia Rani mengatakan bahwa kegiatan ini merupakan salah satu bentuk penghilang penat. Mengingat, anak-anak baru saja menyelesaikan Penilaian Akhir Tahun (PAT).

"Kegiatan ini lebih seperti refreshing untuk anak-anak, karena mereka sebelumnya PAT mereka belajar dengan adanya ini mereka bisa refreshing, ada games nya juga. Ini seru banget," ungkap Natalia Rani Anggriyani.

Sempat khawatir dengan muatan horor di dalam series, ternyata Iiihhh Serrreemm ini memiliki pesan yang sangat bagus untuk anak-anak.

"Tapi ternyata ada pesan khusus seperti misalkan tadi ada adegan perundungan, tadi ada juga cara cara mengatasi, walaupun horor ada pesan yang disampaikan kepada anak," tutup Natalia Rani Anggriyani.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187278/i_love_you_pak_dosen-lL3q_large.jpg
Microdrama VISION+ I Love You Pak Dosen: Sang Dosen Galak Ternyata Calon Tunangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/02/598/3187273/papa_bilang_apa-4VU5_large.jpg
Microdrama VISION+ Papa Bilang Juga Apa: Orangtua Overprotective vs Remaja yang Ingin Bebas 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/27/33/3186183/vision-9e4W_large.jpg
Duet VISION+ dan iQIYI Hadirkan Paket Combo Asia, Dito Darmawan: Efektif dan Efisien!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/598/3184505/microdrama_liontin_kirana-orRc_large.jpg
Microdrama VISION+ Liontin Kirana: Pengorbanan Anak demi Selamatkan Sang Ibu
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/14/33/3183540/combo_asia-zocl_large.jpeg
VISION+ dan iQIYI Hadirkan Esther Yu di Peluncuran Combo Asia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/24/598/3179059/berani_takut_vision-pWMZ_large.jpg
6 Konten Spesial Halloween di Berani Takut VISION+
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement