TV SCOOP

Main di Sinetron Cinta Tanpa Karena, Achmad Megantara Ungkap Kesulitan Berperan Sebagai Pasukan Khusus

Nurul Amanah , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |07:53 WIB
Achmad Megantara (Foto: Aldhi Chandra/MPI)
JAKARTA - Achmad Megantara masuk ke dalam jajaran pemeran utama sinetron baru yang tayang di RCTI berjudul Cinta Tanpa Karena. Dalam sinetron tersebut, Megantara diketahui berperan sebagai Dipta dan dipasangkan dengan artis Ochi Rosdiana.

Bukan hanya sekedar mendalami peran dan membangun chemistry dengan Ochi Rosdiana, Megan pun harus berperan sebagai seorang pasukan khusus. Hal tersebut jelas merupakan sebuah tantangan tersendiri untuknya.

Diminta untuk berperan sebagai anggota pasukan khusus, pria 26 tahun ini mengaku kesulitan untuk menemukan 'role model' di Indonesia dan di berbagai negara. Sehingga, ia harus betul-betul melakukan observasi secara mendalam.

"Kesulitannya karena tipikal pasukan khusus itu di setiap negara jarang, observasi seadanya dari internet atau orang terdekat. Mereka kan ada beberapa kode etik, cara mereka melalui kehidupannya," ujar Megantara dijumpai usai acara syukuran sinetron Cinta Tanpa Karena di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 15 Juni 2023.

Achmad Megantara (Aldhi)

Suami dari Asri Faradila ini pun menjelaskan, bahwa observasi yang dilakukannya mencakup beberapa adegan. Termasuk soal memegang senjata dan beberapa adegan lain saat melakukan penyerangan.

"Observasi tentang pasukan khusus sendiri itu juga gak mudah, harus belajar bela diri, pegang senjata, formasi ketika ingin menyerang, waktu syuting juga dibantu orang profesional di bidangnya," sambungnya.

Sementara itu, hal unik lain yang harus dilakukan bapak satu anak ini sebagai bentuk totalitasnya memerankan karakter Dipta adalah mengubah penampilannya dengan rambut dan brewok yang panjang. Ia mengaku membutuhkan waktu sekitar empat bulan lamanya demi mendapatkan tampilan yang diinginkan.

