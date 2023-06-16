Sinetron Cinta Tanpa Karena Angkat Kisah Cinta Complicated yang Relate dengan Kehidupan

JAKARTA - RCTI kembali menyajikan sinetron terbaru yang episode perdananya sudah tayang pada Kamis, 15 Juni 2023 kemarin. Bertajuk Cinta Tanpa Karena, sinetron ini dibintangi oleh artis cantik Ochi Rosdiana sebagai pemeran utamanya.

Dalam acara syukuran penayangan perdana sinetron Cinta Tanpa Karena, Ochi pun mengungkap sedikit benang merah terkait permasalahan yang diangkat dalam sinetron ini, yakni perjalanan cinta Nuna dan Dipta (Achmad Megantara). Restu orang tua diketahui menjadi penghalang cinta mereka, selain kemunculan rintangan lain yang menguji kesetiaan mereka untuk tetap mempertahankan hubungan.

"Aku berperan sebagai Nuna. Jadi bercerita tentang perjalanan cinta Nuna dan Dipta yang gak mulus, tanpa restu orang tua," ungkap Ochi Rosdiana saat dijumpai di kawasan Kota Wisata, Gunung Putri, Bogor, Jawa Barat, Kamis, 15 Juni 2023.

"Tapi di luar itu banyak konflik yang masih rahasia," sambungnya.

Ochi mengatakan bahwa sinetron Cinta Tanpa Karena ini cukup relate dengan apa yang dialami oleh banyak pasangan di luar sana. Mulai dari permasalahan pasangan yang sedang menjalani hubungan dengan terhalang jarak, hingga seseorang yang harus merasakan perasaan khawatir tiada tara karena berhubungan dengan seorang abdi negara dimana setiap harinya harus menantang maut.

Belum lagi kesibukan dua orang insan manusia yang seringkali menyebabkan perdebatan kecil hingga harus menentukan skala prioritas dalam hidupnya. Seluruh konflik itu harus dilalui oleh Dipta dan Nuna sehingga memperlihatkan bagaimana caranya ketika harus dihadapkan dengan perjalanan cinta yang complicated kepada penonton.

"Relate buat semuanya di luar sana yang punya hubungan LDR. Terus punya pacar abdi negara itu deg-degan ya minta ampun. Itulah yang dirasakan Nuna. Terus juga sama-sama sibuk karena Nuna juga sebagai perawat," jelasnya.