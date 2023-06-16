Achmad Megantara hingga Ochi Rosdiana Ungkap Harapan untuk Sinetron Cinta Tanpa Karena

JAKARTA - Sinetron terbaru RCTI, Cinta Tanpa Karena, memulai penayangannya pada 15 Juni 2023. Seluruh kru produksi pun berkumpul untuk menggelar nonton bersama dan syukuran.

Ochi Rosdiana si pemeran Nuna dalam sinetron tersebut merasa bersyukur mendapat kesempatan terlibat dalam proyek tersebut. Dia berharap, tim produksi bisa terus kompak dalam menghadirkan tiap episodenya.

"Aku bersyukur main di judul ini. Bertemu dengan para cast lainnya. Insya Allah, apapun yang sudah dikerjakan itu yang terbaik. Semoga masyarakat bisa menikmati dan menerimanya," ujar Ochi saat ditemui di Bogor, Jawa Barat, pada 15 Juni 2023.

Di lain pihak, Achmad Megantara yang berperan sebagai Dipta mengungkapkan filosofi sinetron Cinta Tanpa Karena. "Sinetron ini bercerita tentang cinta yang tulus dan murni. Semoga membawa kebahagiaan dan keberkahan untuk kita semua," tuturnya.

Reuben Elishama juga mengapresiasi kerja keras seluruh kru produksi dalam menggarap sinetron tersebut. Dia senang bisa terlibat dalam produksi itu dan berharap proses produksi selanjutnya bisa terus berjalan lancar.