Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Puput Sambangi Polda Metro Jaya, Laporkan Doddy Sudrajat?

Selvianus , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |23:02 WIB
Puput Sambangi Polda Metro Jaya, Laporkan Doddy Sudrajat?
Doddy Sudrajat dan Puput (Foto: Ist)
A
A
A

JAKARTA - Mantan istri Doddy Sudrajat, Puput menyambangi Polda Metro, Jumat (16/6/2023). Diketahui kedatangannya usai viralnya pernyataan Doddy Sudrajat, meragukan anaknya dengan mantan istrinya, Puput merupakan darah dagingnya.

Puput tiba di Polda Metro Jaya sekitar Pukul 18.30 WIB, dengan didampingi oleh pengacaranya. Saat dimintai keterangan oleh awak media soal kehadirannya, ia enggan berkomentar.

 Doddy Sudrajat dan Puput

Puput pun memilih langsung bergegas menuju ruangnya penyidik, untuk memberikan keterangan terkait kehadirannya di Polda Metro Jaya. Tak lupa, ia juga berharap, agar prosesnya pun berjalan dengan lancar.

"Maaf ya terus masih ada acara terus masih ada tamu juga, doain ya,"ujar Puput kepada awak media.

Terkait kedatangannya di Polda Metro Jaya, sebelumnya sempat diumbar oleh Gus Roffi, merupakan guru spiritualnya, Kamis (15/6/2023) kemarin. Dia menyebut bahwa pihaknya bakal memberikan pelajaran kepada Doddy Sudrajat.

"Ini Doddy harus kita kasih pelajaran, kenapa? Biar tidak ada laki-laki lain yang model-model Doddy ini. Bahaya loh, bahaya efeknya," jelas Gus Roffi.

Dia menambahkan, Aisyah merupakan hasil dari pernikahan yang sah di mata hukum antara Doddy Sudrajat dan Puput. Persoalan itu membuat pihak Puput geram dan kecewa.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193083//gilang_dirga-snCK_large.jpg
Pergi Tanpa Pesan, Gilang Dirga Bersyukur Keinginan Ayahnya Sudah Terwujud Sebelum Meninggal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/01/33/3193012//gilang_dirga-xkZS_large.jpg
Gilang Dirga Sedih Lihat Anaknya Kehilangan Sosok Sang Kakek: Mereka Layaknya Teman
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192921//gilang_dirga-i9Lp_large.jpg
Gilang Dirga Kenang Sang Ayah: Bukan Manusia Sempurna, tapi Kita Anggap Dia Laki-Laki Hebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192919//nino_fernandez_dan_steffi_zamora-zY9P_large.JPG
Anak Pertama Nino Fernandez dan Steffi Zamora Bernama Kaia Lanna Fernandez
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192787//inara_rusli-j9fu_large.jpg
Dituding Gadaikan BPKB Mobil Anak Tanpa Izin, Inara Rusli: Kesepakatan Dua Pihak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/31/33/3192771//gilang_dirga-PuWv_large.jpg
Kabar Duka, Ayah Gilang Dirga Meninggal Dunia Hari Ini
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement