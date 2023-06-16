Puput Sambangi Polda Metro Jaya, Laporkan Doddy Sudrajat?

JAKARTA - Mantan istri Doddy Sudrajat, Puput menyambangi Polda Metro, Jumat (16/6/2023). Diketahui kedatangannya usai viralnya pernyataan Doddy Sudrajat, meragukan anaknya dengan mantan istrinya, Puput merupakan darah dagingnya.

Puput tiba di Polda Metro Jaya sekitar Pukul 18.30 WIB, dengan didampingi oleh pengacaranya. Saat dimintai keterangan oleh awak media soal kehadirannya, ia enggan berkomentar.

Puput pun memilih langsung bergegas menuju ruangnya penyidik, untuk memberikan keterangan terkait kehadirannya di Polda Metro Jaya. Tak lupa, ia juga berharap, agar prosesnya pun berjalan dengan lancar.

"Maaf ya terus masih ada acara terus masih ada tamu juga, doain ya,"ujar Puput kepada awak media.

Terkait kedatangannya di Polda Metro Jaya, sebelumnya sempat diumbar oleh Gus Roffi, merupakan guru spiritualnya, Kamis (15/6/2023) kemarin. Dia menyebut bahwa pihaknya bakal memberikan pelajaran kepada Doddy Sudrajat.

"Ini Doddy harus kita kasih pelajaran, kenapa? Biar tidak ada laki-laki lain yang model-model Doddy ini. Bahaya loh, bahaya efeknya," jelas Gus Roffi.

Dia menambahkan, Aisyah merupakan hasil dari pernikahan yang sah di mata hukum antara Doddy Sudrajat dan Puput. Persoalan itu membuat pihak Puput geram dan kecewa.

