Musdalifah Mohon Doa Usai Salah Satu Bayi Kembarnya Meninggal Dunia

JAKARTA - Komika Musdalifah Basri membawa kabar duka. Ia baru saja melahirkan secara prematur anak laki-laki kembar pada 9 Juni 2023.

Kabar duka ini disampaikan langsung oleh sang komika lewat unggahan di akun Instagram pribadinya.

Musdalifah melahirkan anak kembar dengan operasi cesar di usia kehamilannya yang masih sekitar tujuh bulan.

"Assalamualaikum Wr. Wb. Melalui postingan ini, aku dan suami ingin mengabarkan bahwa alhamdulillah telah lahir putra-putra kami melalui proses caesar pada usai kehamilanku yang baru 29 minggu," tulis Musdalifah Basri di Instagram miliknya, Jumat (16/6/2023).

Perempuan 25 tahun ini memberi nama anak kembarnya Devin dan Devan.

"Putra-putra kami yang lahir pada hari Jumat, 9 Juni 2023. Pukul 22.39 WIB kami beri nama: Devin Afta Asadel (kakak) dan Devan Afla Asadel (adik)," tambah Musdalifah.

Sayangnya, di balik kebahagiaan itu terselip duka bagi Musdalifah dan sang suami.

Sebab salah satu dari anak kembar Musdalifah Basri yang bernama Devin alias sang kakak meninggal dunia setelah beberapa jam lahir.

Sementara, sang adik, Devan harus dirawat di ruang NICU guna mendapatkan perawatan intensif.

"Qodarullah, kaka Devin telah berpulang ke rahmatullah pada hari Sabtu, 10 Juni 2023. Pukul 05.47 WIB dan saat ini adik Devan sedang berjuang di ruang NICU," tutur Musdalifah.

Mengakhiri unggahannya, istri Dian Nurdiana itu meminta bantuan untuk mengirimkan doa kepada anaknya yang meninggal dan anaknya yang masih berjuang di bawah perawatan intensif.

