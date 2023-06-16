Ucok Baba Nyaleg Pemilu 2024 demi Perjuangkan Nasib Difabel

JAKARTA - Ucok Baba memutuskan untuk maju sebagai bakal caleg Pemilu 2024. Ucok merasa dirinya harus maju untuk bisa menyuarakan kegelisahannya selama ini.

Sebagai seorang difabel, Ucok merasa banyak ketidakadilan yang ia rasakan. Maka dari itu, ia ingin menyuarakan kesetaraan difabel di Indonesia.

"Di Indonesia belum ada kesetaraan, di negara-negara lain tuh sudah ada. Siapa lagi yang perjuangkan kalau bukan saya," jelas Ucok Baba.

Ucok merasa isu ini sangat penting untuk ia sampaikan. Ucok merasa dirinya bisa menyampaikan isu tersebut dengan baik karena dirinya juga sebagai korban ketidakadilan tersebut.

"Harus ada kesetaraan dong di Indonesia, kita kan orang Indonesia," jelasnya.

