Viral Gempi Nyuci Baju Sendiri, Gisella Anastasia: Biar Tumbuh Empatinya

JAKARTA - Aksi Gempita Nora Marten mencuci baju sendiri viral di media sosial. Perilaku Gempi tersebut mendapat atensi publik setelah ayahnya, Gading Marten, membagikan potret sang anak di Instagram belum lama ini.

Menanggapi hal itu, sang bunda, Gisella Anastasia, menjelaskan bahwa aksi Gempi sejatinya hanya menemani asisten rumah tangganya saja.

"Ih Gempi cuci baju itu cuma nemenin mbak Ama doang, sebentar doang gini lho, abis itu udah. Tapi kan nggak apa-apa dari kecil juga biar tumbuh empatinya, kebiasaan membantu nggak cuma minta tolong doang," ucap Gisel kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

Gisel mengaku tak mempermasalahkan perilaku sang putri. Dia bahkan bangga melihat inisiatif Gempi untuk membantu pekerjaan di rumahnya.

