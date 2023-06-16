Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Viral Gempi Nyuci Baju Sendiri, Gisella Anastasia: Biar Tumbuh Empatinya

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |21:01 WIB
Viral Gempi Nyuci Baju Sendiri, Gisella Anastasia: Biar Tumbuh Empatinya
Viral Gempi cuci baju sendiri begini kata Gisel (Foto: IG Gisel)
A
A
A

JAKARTA - Aksi Gempita Nora Marten mencuci baju sendiri viral di media sosial. Perilaku Gempi tersebut mendapat atensi publik setelah ayahnya, Gading Marten, membagikan potret sang anak di Instagram belum lama ini.

Menanggapi hal itu, sang bunda, Gisella Anastasia, menjelaskan bahwa aksi Gempi sejatinya hanya menemani asisten rumah tangganya saja.

Viral Gempi cuci baju sendiri

"Ih Gempi cuci baju itu cuma nemenin mbak Ama doang, sebentar doang gini lho, abis itu udah. Tapi kan nggak apa-apa dari kecil juga biar tumbuh empatinya, kebiasaan membantu nggak cuma minta tolong doang," ucap Gisel kepada wartawan, Jumat (16/6/2023).

Gisel mengaku tak mempermasalahkan perilaku sang putri. Dia bahkan bangga melihat inisiatif Gempi untuk membantu pekerjaan di rumahnya.

Halaman:
1 2
