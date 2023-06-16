Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Temu Kangen Bareng Choi Siwon, Nagita Slavina: We Love You Mas Agung

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |20:16 WIB
Temu Kangen Bareng Choi Siwon, Nagita Slavina: We Love You Mas Agung
Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu Choi Siwon (Foto: IG Raffi Nagita)
A
A
A

JAKARTA - Raffi Ahmad dan Nagita Slavina baru saja membagikan kebersamaan mereka dengan aktor Korea Selatan, Choi Siwon. Seperti diketahui, personel boyband Super Junior itu memiliki hubungan dekat dengan pasangan selebritis Tanah Air ini.

Dalam unggahan terbaru Raffi dan Nagita, nampak keduanya asyik berpose dengan bintang drama Revolutionary Love ini. Raffi dan Nagita pun mengaku senang karena rupanya Siwon lah yang berusaha menyambangi mereka setelah mengetahui pasangan ini sedang berada di Korea Selatan.

Raffi Ahmad dan Nagita Slavina bertemu Choi Siwon

“Meski pun dia lagi sibuk banget, dia sempetin nemuin kita yang lagi makan di restoran,” tulis Instagram Raffi dan Nagita, Jumat (16/6/23).

Dalam postingan itu, terlihat Siwon berpakain rapi dengan setelan jas hitam dan putih. Mereka pun berpose bersama dan saling menebar senyum.

Raffi pun menjelaskan Siwon hanya menemui mereka secara singkat dan kembali lagi bekerja setelah saling bersapa.

“(Ketemu) cuma sekedar lima menit dan dia kembali kerja lagi, super kind. Terima kasih Choi Siwon, we love you Mas Agung,” tulis Raffi dan Nagita.

Momen reunian Choi Siwon bersama Raffi Ahmad dan Nagita Slavina ini pun mengundang reaksi netizen. Warganet ikut bahagia Raffi dan Gigi bisa kembali bertemu dengan Choi Siwon.

“Ya Allah ketemu Siwon lagi,” kata akun @kiw*******.

“Beruntung banget,” sambung @yu********.

“Ketemu lagiii,” tulis akun @yo*******.

 BACA JUGA:

Halaman:
1 2
