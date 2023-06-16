Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Anak Asri Welas Sempat Alami Pendarahan di Lambung Akibat Kejang-Kejang

Ayu Utami Anggraeni , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |19:15 WIB
Anak Asri Welas Sempat Alami Pendarahan di Lambung Akibat Kejang-Kejang
Asri Welas ungkap kondisi sang anak usai kejang-kejang (Foto: MPI)
JAKARTA - Asri Welas mengungkapkan kondisi terkini anak keduanya, Rayyan Gibran Ridha Rahardja setelah dirawat di rumah sakit sejak Rabu (14/6/2023).

Bocah 8 tahun itu mengalami kejang-kejang atau step hingga harus dirawat di ruang Intensive Care Unit (ICU). Bahkan Gibran begitu sapaan akrabnya harus memakai ventilator untuk membantu bernafas.

Asri Welas pun bersyukur setelah mendapat perawatan kondisi sang anak sudah cukup membaik. Pendarahan di lambungnya pun sudah berhenti.

 Anak Asri Welas kejang-kejang

"Jadi setelah dokter di rumah sakit ini bertindak, semuanya dijalani, kurang dari 24 jam, lambungnya memang ada pendarahan. Sekarang sudah bersih," ungkap Asri Welas di RS Meila Cibubur, Jumat (16/6/2023).

"Sudah diberikan susu dan tidak ada muntah dan tidak ada pendarahan apa pun di perutnya. Sudah bangun, begitu ventilatornya dibuka," tambah Asri Welas.

Ketika sadar, Gibran pun sudah mulai bisa merespon saat berinteraksi dengan orang tua nya. Sempat khawatir akan step kembali, beruntung hal itu tidak terjadi.

"Dia sadar, tanya papi, mami, saya takut tiba-tiba step. Tapi ternyata enggak. Pianonya warna apa, selimutnya warna apa dia bisa lihat. Alhamdulillah doanya teman-teman semuanya," terang Asri Welas sambil menangis.

