HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Haji Faisal Ingin Punya Mantu, Begini Reaksi Frans saat Diminta Segera Menikah

Ravie Wardani , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |18:30 WIB
Haji Faisal Ingin Punya Mantu, Begini Reaksi Frans saat Diminta Segera Menikah
Keluarga Haji Faisal (Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Haji Faisal dan istrinya, Dewi Zuhriati, mengaku tak sabar menantikan anaknya, Frans, untuk segera menikah.

"Ya saya lagi nunggu nanti, mudah mudahan si Frans cepat punya teman hidup lah. Ya berjenjang ya, yang tua dulu, habis itu baru yang nomer 2, terus baru yang ketiga," kata Haji Faisal saat ditemui awak media di Kawasan Tendean, Jakarta Selatan, Jum'at (16/6/2023).

Sebagai orang tua, Faisal dan Dewi cukup sering melayangkan pertanyaan ke Frans seputar rencananya untuk menikah. Namun, Frans disinyalir masih membutuhkan waktu untuk membina rumah tangganya kelak.

Frans Faisal (MPI)

"Dia selalu jawab menunggu waktu, Insya Allah secepatnya katanya. Kan secepatnya bisa setahun dua tahun tiga tahun, umur masih dibawah 30 tahun ya mungkin kita tunggu aja lah," ucap Faisal.

Tak hanya itu, pengusaha batik tersebut juga tidak mengizinkan dua anaknya, Fadly dan Fuji, mendahulukan kakaknya yang belum menikah.

"Kita tetap menyarankan agar si Frans duluan, sebaiknya begitu," ujar Faisal.*

(CLO)

