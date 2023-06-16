Tiket Konser Rp100 Juta, Aldi Taher Akan Sumbangkan Hasilnya ke Yayasan Kanker Anak

JAKARTA - Aldi Taher menerima tawaran untuk menggelar konser bertajuk Tribute to Coldplay di Bengkel SCBD, Jakarta Selatan, pada Juli mendatang. Harga tiket yang dipatok adalah mencapai Rp100 juta untuk 15 pax.

Rupanya di balik harga tiket yang dibanderol tinggi itu ia memiliki tujuan mulia. Aldi ingin menyumbangkan hasil penjualan tiket untuk yayasan kanker.

Aldi yang merupakan penyintas kanker kelenjar getah bening, terketuk untuk memberikan keuntungan dari konsernya kepada penderita kanker.

"Saya kan pejuang kanker ya, jadi saya bilang ke promotor. Bismillah sebagian hasil tiket konser aldi taher Tribute to coldplay disumbangkan ke Yayasan Kanker Anak Indonesia, karena saya kan bagian dari mereka. Saya adalah survivor," ujar Aldi, dikutip dari Intens Investigasi, Jumat (16/6/2023).

Aldi sendiri sempat tak menyangka kala menerima tawaran konser usai viral karena mengcover lagu Yellow milik Coldplay.