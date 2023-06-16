Asri Welas Bantah Anak Kejang-Kejang Akibat Demam

Asri Welas ungkap kondisi sang anak usai kejang-kejang (Foto: MPI)

JAKARTA - Asri Welas tengah dilanda ujian, anak keduanya yaitu Rayyan Gibran Ridha Rahardja mengalami kejang-kejang atau step hingga dilarikan ke rumah sakit sejak Rabu (14/6/2023).

Terkini Asri Welas menceritakan kronologi sang anak yang baru pertama kali mengalami kejang-kejang. Ia juga membantah bila kejang-kejang itu diakibatkan oleh demam.

"Gibran belum pernah kejang. Datang kemarin juga di rumah bukan dalam keadaan panas," kata Asri Welas dalam konferensi pers di Rumah Sakit Meilia Cibubur, Jumat (16/6/2023).

Namun menjelang Magrib, setelah mandi dan makan, tiba-tiba saja bocah yang akrab disapa Ibran ini kejang-kejang.

"Tiba-tiba (kejang) habis makan, mandi, kemudian lemas. Enggak ada demam sebelumnya" ungkap Asri Welas.

"Memang kejadiannya mengagetkan ya, syok ya. Kejadiannya itu menjelang maghrib, saya juga baru abis kerja juga, terus biasanya anak saya tuh kalau abis mandi kan dipakaein baju gitu ya, abis itu dia makan dulu," lanjut Galiech Ridha Rahardja selaku suami Asri Welas.

Saat dilihat, kondisi Gibran sudah pun sudah tidak merespon omongan sang ayah.

Galiech pun langsung segera membawa Gibran ke rumah sakit sambil menghubungi sang istri.

"Kayak nggak sadar-sadar gitu, dia menghadap kesini terus (kepala menengok ke arah kiri) terus pas saya bangun-bangunin, dia nggak respon. Saya datengin, nggak respon, stimulus nggak respon," tambah Galiech.

