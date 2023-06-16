Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Terserang Penyakit Misterius, Jennie BLACKPINK Mulai Pulih

Siti Mutammimah , Jurnalis-Sabtu, 17 Juni 2023 |00:30 WIB
Terserang Penyakit Misterius, Jennie BLACKPINK Mulai Pulih
Jennie BLACKPINK (Foto: @jennierubyjane/Instagram)
A
A
A

SEOUL - Jennie BLACKPINK sempat membuat penggemar khawatir karena mendadak meninggalkan panggung ketika konser di Melbourne, Australia, pada Minggu, 11 Juni 2023.

Hal itu terjadi karena pelantun SOLO ini memiliki masalah pada kesehatannya, tetapi sampai saat ini belum diketahui secara pasti mengenai penyakitnya.

Kini, ia tengah beristirahat agar dapat segera kembali tampil prima bersama BLACKPINK. Pihak YG Entertainment memberikan pernyataan mengenai kondisi artisnya tersebut.

“Dengan menyesal kami memberitahukan bahwa selama pertunjukan tur dunia BLACKPINK di Melbourne pada tanggal 11 Juni, anggota Jennie tidak dapat menyelesaikan penampilannya di atas panggung karena kondisinya yang memburuk,” kata agensi, dikutip dari Asia One.

"Jennie mengungkapkan tekadnya yang kuat untuk melanjutkan pertunjukan sampai akhir. Namun, setelah mengikuti saran medis di lokasi, kami segera mengambil tindakan untuk memastikan dia mendapatkan istirahat yang cukup dan stabil,” tambahnya.

Sebelumnya, Jennie terlihat menari dengan personel BLACKPINK lainnya saat membawakan lagu Lovesick Girls. Setelah itu, ia terlihat menyerah dan perlahan-lahan turun dari panggung dan dibantu oleh para kru.

Halaman:
1 2
