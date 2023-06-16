Ibu Bongkar Sikap Maudy Ayunda dan Amanda Khairunnisa sebelum Menikah

JAKARTA - Mauren Jasmedi, ibunda Maudy Ayunda dan Amanda Khairunnisa tampaknya sudah bisa merasa lega lantaran kedua putri tercinta kini sudah menikah. Dengan begitu, Mauren merasa kewajibannya dalam merawat Maudy dan Amanda sudah selesai.

"Ketika tugas menjaga anak-anak sudah selesai, Alhamdulillah," kata Mauren Jasmedi, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

Bersamaan ungkapan tersebut, Mauren mengunggah beberapa potret manis bersama suami, dan dua buah hatinya, Maudy Ayunda dan Amanda Khairunnisa. Dia juga mengenang kembali bagaimana sikap Maudy maupun sang adik selama masih mengikuti orangtua mereka alias belum menikah.

Rupanya, Maudy Ayunda dan adiknya bukan cuman terkenal cerdas, tetapi juga sangat disiplin. Mauren mengaku mereka tak pernah melanggar aturan jam malam yang sudah ditetapkan.

"Penghargaan tertinggi buat anak-anak kami yang selalu patuh pada penetapan batas jam pulang malam max.hingga jam 10 pm , yang selalu dipatuhi sampai akhirnya mereka menikah," ungkap Mauren Jasmedi.

Tentu saja, perilaku dua putrinya ini membuat Mauren bangga. Dia lantas berterimakasih kepada Maudy Ayunda maupun sang adik lantaran tumbuh menjadi anak yang baik.

"Bangga sekali pada kalian @maudyayunda @akhairunnisa . Terima kasih sudah menjadi anak-anak yang tidak menyusahkan mama dan papa," tuturnya.