Nikita Mirzani Akui Kesalahan, Pernah Memaki Ibu Antonio Dedola

JAKARTA - Nikita Mirzani mengakui kesalahan dalam perseteruannya dengan Antonio Dedola. Ia mengaku, pernah memaki ibu pria asal Jerman tersebut.

"Kesalahan gua cuma satu sih, yang gua salah, gua maki ibunya,” ujar Nikita, dikutip dari kanal YouTubenya, Jumat (16/6/2023).

Ibu tiga anak ini mengklaim tidak pernah sekalipun memaki orangtua pasangannya. Tetapi kala bermasalah dengan Toni, hal itu dia lakukan.

"Selama ini gua pacaran sama orang tuh gua gak pernah maki orang tua ya, apalagi gua gak punya orang tua ya, gua tuh kan respect banget sama orang tua, apalagi ibu kan, kesalahan gua cuma itu aja,” katanya.

Nikita menyadari bahwa perilakunya salah. Ia mengaku langsung meminta maaf kepada Toni karena memaki ibunya.

"Tapi gua sadari, besoknya gua bangun tidur, pas lagi gua baca WhatsApp gua, wah ini kelewatan, dan makanya gua minta maaf sama ibunya," ujar Niki.

