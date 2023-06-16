Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Gossip Movie Musik Tv Scoop Lirik K-Pop Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Komeng Dampingi Anak dan Putra Sulung Arie Untung Wisuda

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |16:01 WIB
Komeng Dampingi Anak dan Putra Sulung Arie Untung Wisuda
Komeng dampingi anak Arie Untung dan Fenita Arie wisuda (Foto: IG Komeng)
A
A
A

JAKARTA - Komedian Komeng mendampingi putranya menghadiri acara wisuda sekolahnya. Namun, tak hanya itu, Komeng juga berperan sebagai orangtua pendamping bagi putra Arie Untung, Misbareta Fathir Gavin Daffa atau akrab disapa Gavin.

Seperti diketahui, saat ini Arie Untung dan Fenita Arie tengah berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga, mereka tidak bisa menghadiri wisuda putra sulungnya itu.

 Komeng dampingi anak Arie Untung

Itu mengapa, Komeng juga diminta Arie untuk mendampingi sang putra wisuda. Sadar Arie berhalangan hadir, Komeng pun dengan senang hati menjadi wali Gavin sekaligus kedua putranya.

"Saya tidak hanya menemani anak saya, ada anaknya pak Arie Untung, kebetulan dia sekarang lagi haji. Gavin sendiri. Jadi bahagia buat anak, bahagia juga buat anak orang," kata Komeng dalam video di kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Jumat (16/6/2023).

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130606/komeng-m08w_large.jpg
Komeng Blakblakan Tak Dapat Mobil Dinas: Cuma Dikasih Pelat Nomor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/04/14/33/3130573/komeng-D5Br_large.jpg
Terungkap Alasan Komeng Tetap Ngelawak Meski Sudah Jadi Anggota DPD RI
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/21/33/3076958/komeng-zkpK_large.jpg
Jawaban Kocak Komeng soal Pelantikan Prabowo Subianto
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/10/10/33/3073259/komeng-C5xz_large.jpg
Komeng Protes Ditugaskan di Komite II DPD: Saya Tidak Paham Pertanian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/15/612/3049283/komeng-7TmK_large.jpg
Cara Kocak Komeng Rayakan Hari Pramuka Nasional, Netizen: Pembina Cabang Bojong Kenyot
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/11/33/2994924/ucapan-selamat-idul-fitri-komeng-bareng-keluarga-bikin-netizen-ngakak-ErguJ9Vfkl.jpg
Ucapan Selamat Idul Fitri Komeng Bareng Keluarga Bikin Netizen Ngakak
Banner
Telusuri berita celebrity lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement