Komeng Dampingi Anak dan Putra Sulung Arie Untung Wisuda

JAKARTA - Komedian Komeng mendampingi putranya menghadiri acara wisuda sekolahnya. Namun, tak hanya itu, Komeng juga berperan sebagai orangtua pendamping bagi putra Arie Untung, Misbareta Fathir Gavin Daffa atau akrab disapa Gavin.

Seperti diketahui, saat ini Arie Untung dan Fenita Arie tengah berada di Tanah Suci untuk melaksanakan ibadah haji. Sehingga, mereka tidak bisa menghadiri wisuda putra sulungnya itu.

Itu mengapa, Komeng juga diminta Arie untuk mendampingi sang putra wisuda. Sadar Arie berhalangan hadir, Komeng pun dengan senang hati menjadi wali Gavin sekaligus kedua putranya.

"Saya tidak hanya menemani anak saya, ada anaknya pak Arie Untung, kebetulan dia sekarang lagi haji. Gavin sendiri. Jadi bahagia buat anak, bahagia juga buat anak orang," kata Komeng dalam video di kanal YouTube Intens Investigasi, dikutip Jumat (16/6/2023).