Doa Ayu Dewi di Ultah Pernikahan Ke-11 dengan Regi Datau

JAKARTA - Perjalanan panjang kisah cinta Ayu Dewi dan Regi Datau membawa mereka pada lebih dari satu dekade usia pernikahan. Tepat 16 Juni 2023, Ayu dan Regi sudah 11 tahun mengarungi bahtera rumah tangga.

Raut wajah sumringah Ayu Dewi dan Regi Datau mereka tunjukan melalui sebuah potret manis di Instagram, disertai backsound lagu Bunga Citra Lestari berjudul Badai Telah Berlalu.

"11 T.A.H.U.N Masya Allah. Alhamdulillah," kata Ayu Dewi, dikutip pada Jumat (16/6/2023).

Dari foto yang diunggah Ayu Dewi, dirinya tampak dirangkul mesra oleh suami tercinta. Di sekeliling Ayu dan Regi dipenuhi aneka rangkaian bunga cantik mulai dari mawar mewah sampai anggrek putih.

Ada pula satu paket tumpeng lengkap, serta cakes berukuran jumbo yang menghuni meja marmer di hadapan Ayu dan Regi.

Di momen bahagia ini, Ayu Dewi tentu saja memiliki harapan manis. Dalam doa, Ayu berharap dirinya maupun Regi bisa terus saling mencintai.

"Bismillah, semoga Insya Allah kita selalu mencintai karena Allah SWT," tulis Ayu.

