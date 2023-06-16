Advertisement
HOME CELEBRITY HOT GOSSIP

Karaokean Bareng Ibunda Virgoun, Barbie Kumalasari: Nyanyi Bareng Camer

Hasyim Ashari , Jurnalis-Jum'at, 16 Juni 2023 |15:50 WIB
Karaokean Bareng Ibunda Virgoun, Barbie Kumalasari: Nyanyi Bareng Camer
Barbie Kumalasari (Foto: Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Baru-baru ini, Barbie Kumalasari mengabadikan momen ketika dirinya tengah berkumpul dengan Eva Manurung, ibunda dari penyanyi Virgoun. Dalam videonya, Kumalasari dan Eva tampak tengah berkaraoke bersama dan membawakan lagu milik Anggun C. Sasmi berjudul Tua Tua Keladi.

Menariknya, pemilik nama asli Kumalasari Mukhlisah ini tak ragu untuk menyebut Eva sebagai calon mertuanya. Bahkan, ia juga sempat melontarkan pujian untuk suara merdu dari mertua Inara Idola Rusli tersebut.

“Asiknya nyanyi bareng sama camer hehehe, mami suaranya dahsyat,” tulis Barbie Kumalasari dikutip pada Jumat, (16/06/2023).

Momen ketika mantan istri siri Galih Ginanjar karaokean bareng Eva Manurung sontak diserbu komentar netizen. Banyak dari mereka yang menilai bahwa Eva sengaja menyanyikan lagu tersebut untuk anaknya sendiri.

Barbie Kumalasari dan Eva Manurung

"Lagi nyanyi buat anaknya sendiri, engkau lupakan anak istrimu hanya demi kenikmatan … nyindir anak sendiri ya bu,” tulis seorang netizen.

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Telusuri berita celebrity lainnya
